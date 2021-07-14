Son dakika: CHP'li Başkandan partisine zehir zemberek sözler: Önceden yalan ve nankörlük yoktu

"Bizim 4-5 tane önderimiz vardı o zaman ağabeylik yapan. Rahmetli Birol Karadeniz, Rahmetli Oğuz (Gülüç'ten), Bayram Gürkan, Ünal Çiftçi. Biz onların arkasından giderdik. Bize yol gösterirlerdi, ağabeyimizdi onlar. Gıpta ile bakardık onlara. Mesela Birol Karadeniz köyleri tek tek bilirdi, tanırdı. Biz ne zaman bu aşamaya geleceğiz diye özlemle o günleri beklerdik. Siyaseten bize öğretide bulunan yol gösteren insanlardı. Bayram Gürkan'ın Ereğli'ye çok büyük hizmetleri olduğuna dair şahitlik yapıyorum. O zaman particilik bir başkaydı, o zamanlarda particilikte bir saygı vardı, hürmet vardı. Büyüklere saygı vardı. İşte benim ağabeylerimdi diye anlatıyorum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli'de bu değerleri kaybetmeye başladı. O zaman yalan yoktu, nankörlük yoktu. Bilenlere karşı bir saygı vardı. Görev dağıtımı yapılırken bile herkesin görev sırasına göre dağıtım yapılırdı. Maalesef bugün o günleri çok çok özlüyoruz. O yılları bu ağabeylerimle yaşamış bir insan olarak parti içerisindeki saygısızlığın üst seviyeye gelmesinden dolayı son derece rahatsızım, son derece sıkıntılıyız bu konuda. Üzülüyoruz duruma. Bayram Gürkan beyefendi bir insandı, arkasında iz bırakmıştır. Bayram Gürkan'ı asla unutmayacağız. Allah ona gani gani rahmet eylesin."

Okunan dualar ve helallik alınmasının ardından Bayram Gürkan son yolculuğuna uğurlandı.