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Haberler Gündem Haberleri 251 şehidin kanı, 2 bin 734 gazinin ahı yerde kalmayacak
Giriş Tarihi: 15.7.2021

251 şehidin kanı, 2 bin 734 gazinin ahı yerde kalmayacak

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
251 şehidin kanı, 2 bin 734 gazinin ahı yerde kalmayacak
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından online olarak "Beşinci yılında 15 Temmuz" sempozyumu gerçekleştirildi. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayan dört oturumluk sempozyumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilci Okan Müderrisoğlu konuşma yaptı. Çevrimiçi programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz'da kimlerin Diyarbakır'da siper vaziyeti aldığını, kimlerin güney sınırımız boyunca harekete geçmek üzere işaret beklediğini unutmuş değiliz. Yabancı medya tarafından 15 Temmuz sürecinin nasıl çarpıtıldığı, görmezden gelindiği ve yaşananlara yanlı yaklaşıldığını da unutmadık. 251 şehidin kanı, 2734 gazinin ahı yerde kalmayacak" diye konuştu.
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251 şehidin kanı, 2 bin 734 gazinin ahı yerde kalmayacak
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