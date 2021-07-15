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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:47

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bayrak inmez ezan dinmez...

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bayrak inmez ezan dinmez...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda bir video da yer aldı. Videoya, 'Bayrak inmez, ezan dinmez' notu düşüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Twitter'dan anlamlı bir paylaşım yaptı

Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez! Türkiye geçilmez!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında bir de video yer aldı.

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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bayrak inmez ezan dinmez...
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