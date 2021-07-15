Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bayrak inmez ezan dinmez...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Twitter'dan anlamlı bir paylaşım yaptı
Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez! Türkiye geçilmez!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında bir de video yer aldı.
#15Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2021
Bayrak inmez! Ezan dinmez! #TürkiyeGeçilmez! pic.twitter.com/UbdiC71fRe