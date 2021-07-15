Darbenin seyrini değiştiren nokta

Denizli'nin Çardak ilçesinde 15 Temmuz gecesi yaşananlar darbe girişiminin seyrini değiştirdi.



FETÖ'cü hainler bundan 5 yıl önce Pensilvanya'dan aldığı emri hayata geçirdi. Üniforma altına gizlenmiş ihanet şebekesinin teröristleri, millete tanklarla tüfeklerle saldırarak kurşun yağdırdı. Milletin şanlı direniş destanının yazıldığı gecede Denizli'nin Çardak ilçesi ve ilçede bulunan havalimanı önemli bir yer teşkil etti.



KOMANDOLARI ANKARA'YA GÖTÜRECEKLERDİ

Darbeci hainler Denizli'de bulunan 11. Komando Tugayı'ndan 550 komandoyu otobüslerle Çardak'a sevk etti. Kayseri'den havalanan C-130 ve C-160 tipi iki uçak da Çardak Havalimanı'na inerek, bu komandoları alıp Ankara'ya götürecekti. Ancak hainler emellerine ulaşamadı. Bazı vatansever askerler ve Çardak halkı buna engel oldu.



IŞIKLAR KAPATILDI, YAKITLAR DÖKÜLDÜ

Çardaklı vatandaşlar iş makinalarıyla havalimanına giden yolları kapattı, çukurlar kazdı. Bazı vatansever askerler de havalimanının ve pistlerin ışıklarını kapattı. Kayseri'den gelen uçakların inmesine karşı 11 ton 605 litre yakıt tarlaya döküldü.

İLK İDDİANAME DENİZLİ'DE HAZIRLANDI

FETÖ'cü hainlere yönelik ilk iddianame de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denizli'de hazırlandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından 42'si tutuklu 60 şüpheli için 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Meclis'i ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından iddianame hazırladı. Bu, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askerlere yönelik ilk iddianame oldu.

HAVALİMANININ TEL ÖRGÜLERİNDE ATLAYIP KAÇTI

Darbe girişiminin başarıya ulaşması için komandoları uçakla Denizli'den Ankara'ya sevk etmeye çalışan hainler arasında dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir de vardı. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Çardak Havalimanı'nda bekleyen ve son ana kadar darbe düşüncesinden vazgeçmeyen Demir, halkın şanlı direnişi karşısında çareyi firar etmekte buldu.

İŞTE DAVA DOSYASI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, firari darbeci Demir, 12 Temmuz'da yıllık izinden dönen eski 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski albay Erol Akman ile 12 Temmuz saat 22.00'de kışla gazinosunda buluştu. Bu üçlü, alışılmışın dışındaki uygulamayla telefonlarını askere verdi, ardından da darbe girişimi hazırlıklarına başladı.

EĞİTİM FAALİYETİ KILIFIYLA DARBE GİRİŞİMİ

Harekat Şube Müdürü'ne, 14-17 Temmuz'u kapsayan sözde 4 günlük eğitim faaliyeti planlaması görevi veren Özbakır ve Demir, Çardak Hava Meydan Komutanlığı'na üç günlük erzak alınmasını istedi. Eğitimi daha rahat yapma bahanesiyle de komando tugayının bağlı bulunduğu Ege Ordu Komutanlığı'na bilgi verilmedi. Özbakır ve Demir, hazırlanan birliklerin saat 23.00'te Çardak Hava Meydan Komutanlığına intikalini istedi.

"GEREKİRSE SİSİ GİBİ EZİN" TALİMATI

550 komando ile havalimanına giden Demir, valilik emri ile elektrikleri kesilen havalimanının enerji akışını aktif hale getirmeye çalıştı. Çardak Hava Meydan Komutanlığı yerine yanlışlıkla Çardak Havalimanı'na giden askeri birliklerin önünün vatandaşlar tarafından kesilmesi üzerine Demir, "Araçları halkın üzerine sürün, gerekirse Sisi gibi ezip geçin" talimatı verdi. Son ana kadar darbe fikrinden vazgeçmeyen Demir, 16 Temmuz sabahı yanında getirdiği sivil elbiselerini giyerek havalimanındaki tel örgülerden atlayıp kaçtı.