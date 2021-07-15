Dink davasında mal varlığı kararı

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
ile gazeteciler Adem Yavuz Arslan
ve Faruk Mercan
'ın da aralarında olduğu 11 firari sanığın kaçak sayılmasına ve mallarına el konulmasına karar verdi. 11 firari sanık ise şöyle: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar. Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı'nın da kaçak sayılmasına ilişkin işlemlerin yapılmasının ardından malvarlıklarına el koyma kararı verileceği öğrenildi. Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayette FETÖ parmağı açığa çıkmıştı.