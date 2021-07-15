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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Kahraman Halisdemir’e koştular

HAYRETTİN YENEL
Kahraman Halisdemir’e koştular
15 Temmuz darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu sırada komutanlığı ele geçirmek için gelen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbenin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu Beldesi'ndeki kabri, darbenin 5. yıldönümünde ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun olarak ziyaret ettiği Halisdemir'in kabrine gelenler Kuran okuyarak dua ediyorlar. Nuh Çelik, Halisdemir'in kabrine dua etmek için Almanya'dan ailesi ve torunları ile birlikte ziyarete gelenlerden oldu. Şenol Çelik'in 10 yaşındaki oğlu Buğra Çelik ve İmran Demiraslan da Almanya'dan gelenlerden.
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Kahraman Halisdemir’e koştular
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