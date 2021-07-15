‘Milletimiz destansı mücadele verdi’

Milli
Savunma Bakanlığı'nda, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra bakan yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve askeri personel katıldı. Bakan Akar törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine karşı Türk milletinin egemenliğine, bağımsızlığına, devletine ve ordusuna sahip çıktığını belirterek şunları söyledi: "Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş, demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. 15 Temmuz 2016'dan bugün kadar 8 bin 415'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 23 bin 364 hain, Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilmiştir. 1384'ü bakan onayı ile olmak üzere 1997 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir."