Şanlıurfa’da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek verildi

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında verilen yemeğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.



Vali Erin ve eşinin, davetlileri kapıda karşıladığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı dua ile başladı. Yemek programında bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların hainliklerine dikkat çekerek, "Biz, tarih boyunca sayısız mücadeleler, imparatorluk olduğumuz dönemde büyük bir coğrafyada çok acılar yaşamış, ama birçok zaferin de sahibi olan şerefli, onurlu haysiyetli bir milletiz" dedi.





15 Temmuz'da canlarını vatan uğruna feda eden 251 şehidin ve gazilerin büyük fedakârlıklarının tarih boyunca unutulmayacağını ifade eden Vali Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin de bu amaçla düzenlendiğini söyledi. Programa katılanların Kurban Bayramlarını da tebrik eden Vali Erin, koronavirüs salgınına karşı aşı kampanyasına da katılmalarını rica etti.