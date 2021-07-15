Şehit Ömer Halisdemir Parkı törenle açıldı

Parkın açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Muhtarlar, Kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan Turgut Reis Mahallesi muhtarı Abdulkadir Geylani Taş; "Devletine, milletine ve bayrağına bağlı, ılımlı, kadirşinas insanların yaşadığı bir mahallenin muhtarı olmaktan son derece mutluyum, gururluyum. Osmanlı donanmasının amirali olan Turgut Reis'in adını taşıyan mahallemiz, şimdi 15 Temmuz hain darbe girişiminin en büyük kahramanı olan şehidimiz Ömer Halisdemir'in mahallemizdeki parka isminin verilmesi mahalle sakinlerimizi ve bizleri onurlandırmıştır. Kara gecenin 5. yıldönümünde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, özlemle ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle mahallemizdeki parkımıza şehidimizin isminin verilmesi noktasında bizlere destek olan Valimiz Mahmut Çuhadar'a, belediye başkanımız Süleyman Kılınç'a, Belediye meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize, ilimize hayırlara vesile olsun." dedi.



Turgut Reis Mahallesi muhtarını gayretli çalışmasından dolayı tebrik ettiğini dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç; "Bundan beş yıl önce o karanlık gecede kendi milletine, devletine ve bayrağına korkunç bir saldırı girişiminde bulunuldu. Yapılan o saldırı bu asil milletin dik duruşu sayesinde bertaraf edildi. Tabi bu hainlerin sonu bitmez emperyalist ülkelerin, küresel güçlerin bu ülke üzerinde hesapları hiçbir zaman bitmez. O nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin özellikle irfanı hür, vicdanı hür ve bilimle yoğrulması noktasında bizim elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Muhtarımız bizlere yapmış olduğu ziyarette mahallesinde bulunan parka 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarından olan Şehit Ömer Halisdemir isminin verilmesi yönünde talebi olmuştu. Bizler de konuyu belediye meclisimize taşıdık ve almış olduğumuz meclis kararı ile şehidimizin ismi parka verildi. Hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde aziz şehitlerimizi özlemle, rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.



Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da, "Parklar nefes aldığımız kentin ciğerleridir. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın ve mahalle sakinlerinin toplandığı, sosyalleştiği yerlerdir. Böyle bir parka 15 Temmuz'un simge ismi olan şehit Ömer Halisdemir'in isminin verilmesini çok anlamlı buluyorum. Bu konuda çaba sarf eden mahalle muhtarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Hain bir kümeleşmenin yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Devletini esaret çarkına doğru sürükleyecek bir badireden milletimizin asil duruşu sayesinde çok şükür kurtulduk. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Şehidimizin isminin verildiği parkımız Turgut Reis Mahallemize ve ilimize hayırlı olsun. Emeği geçen başta muhtarımız Abdulkadir Geylani Taş'a, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından il müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yaptırılan duanın ardından Şehit Ömer Halis Demir isminin verildi parkın açılış kurdelası kesilerek hizmete açıldı.



Açılış sonrası misafirlere Etli pilav ikram edilirken, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler park içinde kurmuş oldukları stantta vatandaşlara aşılama hizmeti verdi.