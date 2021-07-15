TBMM'de '15 Temmuz' anması

Geçmişte de darbelerin ilk hedefi bu yüce ve Gazi Meclis olmuştur fakat 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı, Gazi Meclis'in doğrudan hedef alınması, milletten gasp edilmiş uçaklarla bu yüce mekânın bombalanmış olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır" dedi.

