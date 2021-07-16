Düğün konvoyunda katliam gibi kaza! 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Kaza, Aksaray - Yeşilova beldesi Yolu Kazıcık Tolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova'dan Aksaray istikametine seyreden gurbetçi ailenin bulunduğu Ali İhsan Çomuk (57) idaresindeki otomobil, Seleciköse Tolu Köyünden Aratol Mahallesi istikametine seyir halinde olan düğün konvoyundaki araçları sollamak istedi.
SOLLAMAK İSTERKEN HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Sollama esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, düğün konvoyunda seyreden Yasin S. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra savrularak aynı konvoydaki Burak A. (21) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın etkisiyle konvoydaki 2 otomobil yol kenarındaki tarlaya savrulurken, yol ortasında savrulan diğer otomobil hurdaya döndü. Kaza sonucu Ali İhsan Çomuk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gönül Bildirici (53) araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 aracın sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elmas Ç. (55), Osman B. (55), Hüseyin B. (26) ve Ahmet A. (20) yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ
Konvoyda bulunan diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Elmas Ç., Osman B. ve Hüseyin B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.