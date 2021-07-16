Düğün konvoyunda katliam gibi kaza! 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle konvoydaki 2 otomobil yol kenarındaki tarlaya savrulurken, yol ortasında savrulan diğer otomobil hurdaya döndü. Kaza sonucu Ali İhsan Çomuk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gönül Bildirici (53) araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 aracın sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elmas Ç. (55), Osman B. (55), Hüseyin B. (26) ve Ahmet A. (20) yaralandı.