FETÖ'yle ilgili 2 milyon dijital veri çözüldü! Kripto üyeler tek tek deşifre oluyor

Terörle mücadelede ek gözaltı süresinin 3 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bazı suçlarla ilgili olarak gözaltı sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Ersoy, FETÖ ile mücadele sürecine ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Terör örgütüne karşı her gün yeni bir operasyon yapıldığını belirten Ersoy, "FETÖ ile mücadelenin özündeki güçlük dünyanın en kripto örgütü olmasından kaynaklanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmada ve sahil güvenlikte kurulduğu günden bu tarafa kripto yapılanmaya çok özen gösterdiği bu elemanları elimizle koymuş gibi bulma şansımız yok. Geçen hafta Kırgızistan sorumlusunu yakaladık, 200'e yakın silahlı kuvvetler mensubuna operasyon yapıldı. Devletin içinde sızmayı amaç edinmiş bu uğurda karakterinden taviz vererek içimize sızan insanları temizlemek gibi çok ağır bir mücadelenin içindeyiz" diye konuştu.
16 BİN KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ
Bakan Yardımcısı Ersoy, OHAL Komisyonu'nca ihraç edilenlerden 16 bin kişinin görevlerine iade edildiğini belirterek, "Tek bir ifadeye bağlı kalarak kimseyle ilgili işlem yapmıyoruz. Örgütün beş yıl önce işlediği suçlara bugün vakıf olabiliyoruz. OHAL Komisyonu tarafından İçişleri Bakanlığı'na iade edilen personelin tamamı 2 bin 327'dir. Hukuk yolları çalışmaya devam ediyor. Bunun içinde mağduriyetler olabilir, kanun yolları gösterilmiştir" değerlendirmesini yaptı.
FETÖ'CÜLER İFTİRA DA ATIYOR
Soruşturmaların uzun sürmesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Ersoy, "Hassasiyetimiz şundan: FETÖ'cüler iftira da atmış olabiliyor. Sadece bir ifadeyle birinin canını yakmak o kadar kolay bir şey değil ki. Tek bir ifadeye bağlı kalarak kimseyle ilgili bir işlem yapmıyoruz. Askeri, polisi, jandarmayı eline silah verip toplumun içine göreve gönderiyoruz. Şüphelendiğimiz insanı açığa alıp, silahından arındırıp bir kenarda bekletip emin olmadan o silahı ona teslim edemiyoruz. Rus Büyükelçisinde yaşanan hadiseyi hepimiz biliyoruz. Bu ve benzeri örnekleri tekrar yaşamamak için hem soruşturmada hassas davranmamız hem de onların görevde kalmasında da hassas davranmamız gerekiyor" dedi.
YENİ BELGELER ELE GEÇİRİLİYOR
FETÖ ile mücadele kapsamında 2 milyonun üzerinde dijital verinin çözüldüğünü vurgulayan Ersoy, "Bu suçlar 15 Temmuz'dan itibaren yeni işlenmedi ki. Üç beş yıl önceki suçlara bugün vâkıf olabiliyoruz. Yeni yeni operasyonlarda yeni belgeler ele geçiriyoruz, dijital veriler ele geçiriyoruz. 2 milyonun üzerinde dijital veriyi çözdük. Hâlen çözmek zorunda olduğumuz dijital materyaller var çünkü bir hafta önceki operasyonda ele geçirmiş olabiliyoruz. Terörle mücadelemiz, özellikle FETÖ'yle mücadelemiz kararlı ve zaman mevhumu gözetmeden devam edecek bir mücadele" diye konuştu.