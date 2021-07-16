FETÖ'yle ilgili 2 milyon dijital veri çözüldü! Kripto üyeler tek tek deşifre oluyor

FETÖ'CÜLER İFTİRA DA ATIYOR

Soruşturmaların uzun sürmesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Ersoy, "Hassasiyetimiz şundan: FETÖ'cüler iftira da atmış olabiliyor. Sadece bir ifadeyle birinin canını yakmak o kadar kolay bir şey değil ki. Tek bir ifadeye bağlı kalarak kimseyle ilgili bir işlem yapmıyoruz. Askeri, polisi, jandarmayı eline silah verip toplumun içine göreve gönderiyoruz. Şüphelendiğimiz insanı açığa alıp, silahından arındırıp bir kenarda bekletip emin olmadan o silahı ona teslim edemiyoruz. Rus Büyükelçisinde yaşanan hadiseyi hepimiz biliyoruz. Bu ve benzeri örnekleri tekrar yaşamamak için hem soruşturmada hassas davranmamız hem de onların görevde kalmasında da hassas davranmamız gerekiyor" dedi.