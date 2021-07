Hain gecenin kahramanı Ömer Halisdemir unutulmadı

darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir 'in Niğde 'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini yediden yetmişe binlerce kişi ziyaret etti. Düzenlenen program kapsamında şehidin kabri başında Kuran okundu ve tüm şehitler için dualar edildi. Konya'nın Selçuklu ilçesinden babası ile gelen 5 yaşındaki Yavuz Kaan Bilgiç, asker kıyafeti ile dua etti.Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ve Çankırı'da defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprağı, 453 kilometre pedal çevirerek geldikleri Çukurkuyu'da Halisdemir'in mezarına döktü.Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan aileler, Ömer Halis ismini verdikleri çocuklarıyla kabri ziyaret etti. İstanbul'dan gelen Büşra Akdil, darbe girişiminden sonra doğacak çocuklarına Ömer Halis ismini vermek istediklerini söyledi. Erkek evlatlarının 2017'de dünyaya geldiğini anlatan Akdil, ismini gururla "Ömer Halis" koyduklarını ifade etti. Çocuklarının gelecekte ismiyle gurur duyacağını vurgulayan Büşra Akdil "Bir Ömer Halisdemir ölür ama bin Ömer Halisdemir doğar" dedi.Halisdemir'in canı pahasına vatanı için şehadet şerbeti içtiğini vurgulayan baba Rahmi Akdil ise şöyle konuştu: "Ömer Halisdemir'in kendini kahramanca ön plana atmasından etkilendik. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. 'Kontrollü darbe' diyenleri de Allah bildiği gibi yapsın. Sadece 15 Temmuz'da değil, Ömer Halisdemir ismini her telaffuz ettiğimiz zaman, fotoğrafını her gördüğümüzde gurur yaşıyoruz."