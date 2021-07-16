Karabük'te korkunç olay! Tartıştığı eşini, boğazından bıçaklayarak öldürdü

"BİLSEM YOLLAR MIYIM ONU"

Gazetecilere konuşan dede Hayri D., "Ara ara kavga ediyorlardı. 'Şarj aletini alacağım' diye gelmiş buraya. Bu olayı yapmış. Bilsem yollar mıyım onu. Ben geline yalvardım, barıştırayım diye. 'Barışmam baba' dedi. Gelin ara sıra bırakacağım diyordu. Bu çocukları anasız babasız yetim bıraktırmam dedim" ifadelerini kullandı. Öte yandan, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.