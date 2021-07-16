Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Eyüp İmareti’nde Huzur Sofrası’na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan'da bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'ndeki "Huzur Sofrası" programına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile çok sayıda davetli katıldı. Birlikte yapılan kahvaltının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.





15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların andı. Bakan Ersoy, "Öncelikle 15 Temmuz gecesi başlayıp 16 Temmuz şafağında silinip giden hain kalkışmanın karşısında özgür iradesine, kurduğu meclisine ve seçtiği liderine sahip çıkan; bu yolda canını ortaya koyan aziz milletimize kıvanç ve gurur duyguları içinde şükranlarımı arz ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla ve minnetle selamlıyorum" dedi.





İMARET KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Türk- İslam kültüründeki imaret anlayışına değinen Bakan Ersoy, "Türk kültür mirasları gibi bu esere de sadece somut bir kültür varlığı olarak bakmamak gerekiyor. Zira ecdadın geride bıraktığı mirasın çok derin bir karakteri olduğu aşikardır. Bu eserlerin bir hikâyesi, o hikâye üzerinden büyüklerimizin bizlere ulaştırmak istediği öğütler var. Bir amaç, o amacın ardında bir ruh ve hayat anlayışı bulunuyor. Merkezinde hep insan var. Temelinde ise bizim kimliğimiz yatıyor. Millî karakterimiz, manevi özümüz, insana, canlıya, varlığa velhasıl yaşama bakışımız. Fethedip, ihya ettikleri her coğrafyaya bunları serpmişler ki hem faydalanalım hem hatırlayalım. Zira kimliğini unutanlar kendilerine biçilen rolü oynamaktan öteye geçemez. Çok şükür bugün de atalarımızın bize bıraktığı sorumlulukları şevkle omuzlamaktayız. Maddi ve manevi bu mirasa sahip çıkan sizler dünya değişse de milletimizin o güzel fıtratının değişmediğinin ispatı ve nişanısınız" diye konuştu.





MİHRİŞAH VALİDE SULTAN EYÜP İMARETİ

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti, MihriŞah Valide Sultan tarafından 1792 yılında yaptırıldı. Aşevi olarak faaliyet gösteren imaret, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl açılmıştı. Restorasyon faaliyetleri sırasında da imaretin hizmetleri kesintiye uğramadı. İmaret 229 yıldan beri aralıksız hizmetlerini sürdürürken, ihtiyaç sahiplerinin de ümit ve güven kaynağı oldu. Şuan 3 bin 500 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olan imarette ihtiyaç sahiplerine 3 kap sıcak yemek ve kişi başı bir ekmekten oluşan bir öğün yemek verilmeye devam etti. İhtiyaç sahiplerinin bin 80'i kendisi gelerek imaretten yemeğini alırken her gün 500 ihtiyaç sahibine öğlen ve akşam imaret yemekhanesinde sıcak yemek veriliyor. İmarete gelemeyen Eyüpsultan, Alibeyköy,Yeşilpınar, Binevler, Güzeltepe ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa Fatih ve Beyoğlu İlçesindeki 2 bin 61 kişiye ekmekleri ve yemekleri 3 'lü sefer tası içerisinde taşıma araçları vasıtasıyla adreslerine götürülüyor.