Almanya sel felaketi hangi şehirde, nerede, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Almanya'daki sel felaketinde son durum!

Almanya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle binlerce vatandaşın kayıp olduğu bilgisi geldi. Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, kayıp sayısı bin 300 olarak açıklandı. Gelen bilgilere göre telefon hatlarının çalışmadığı bildirilmiş ve bazı sel bölgelerinin dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiği ifade edilmişti.

Yaşanan felakete ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Almanya'daki sel felaketi nerede, hangi şehirde, kayıp ve ölü sayısı kaç oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Almanya'dan gelen son dakika haberinin detaylar….