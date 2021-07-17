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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Yetki 3 yıldan 1 yıla indirildi

Eda IŞIK Eda IŞIK
Yetki 3 yıldan 1 yıla indirildi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 25 maddelik torba yasa teklifinin bazı maddelerini değiştireceklerini kaydetti. Düzenlemede OHAL ile ilgili 3 madde olduğunu hatırlatan Turan, "Terörle mücadele kapsamında 3 yıl olan gözaltı süresini revize ederek 1 yıla indiriyoruz. Kamu personeli ihracı ile ilgili 3 yıl olan teklifimizi de yine 1 yıla indiriyoruz" dedi. Hafta başından beri muhalefetin "AK Parti seçime OHAL'le gitmek istiyor, AK Parti OHAL'i sevdi" dediğini kaydeden Turan, "Artık bizi anlayın. Biz OHAL'i istemiyoruz ama Türkiye gerçekleri var. Türkiye'nin önünde hain FETÖ terör örgütü var" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında OHAL kapsamındaki terör suçlarında gözaltı süresi ve kamudan ihraçla ilgili düzenlemelerin süresinin 3 yıldan 1 yıla çekilmesi, bu süreçte kriptoların temizlenmesi talimatını vermişti.
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Yetki 3 yıldan 1 yıla indirildi
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