AK Parti'den CHP’li Engin Özkoç’a yerli otomobil görseliyle cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 11 Haziran 2018 yılında sosyal medya hesabından yerli otomobil projesi için bir paylaşım yapmış, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlayan yerli otomobil projesi 2021 yılında satışa başlayacak. #DünHayaldiBugünGerçek" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç bugün sosyal medya hesabından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yerli otomobille ilgili paylaşımını alıntılayarak, "19 yıllık AKP iktidarında yerli uçak, yerli araba, yerli uçan araba yapılacağını dahası aya gidileceğini vadettiler. Doğalgaz bulduk dediklerinden beri doğalgaza her ay zam geliyor. Bir milletle böyle dalga geçilir mi?" dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZKOÇ'A ANINDA CEVAP

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yerli otomobil Togg'un Gebze'de montajının yapıldığını ve ilk gövdesinin oluşturulduğunu gösteren görselleri paylaşarak CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medyadan yazdıklarına anında cevap verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, "Tüm dünyayı kasıp kavuran, 2,5 yıldır süren, birçok iş kolunu sekteye uğratan pandemiden de mi haberiniz yok? Pandemiye rağmen üretmeye devam ediyoruz. Size rağmen çalışacak, pek yakında yerli arabamızın satışına da başlayacağız" ifadelerini kullandı.