Emniyet müdürünü şehit eden polisle ilgili yeni detaylar: Dosyası çok kabarık

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden ve tutuklanan polis Nasuh Çulcu ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısı polis hakkında idari soruşturmalar olduğu iddia edildi. Emniyette "Sorunlu personel" olarak adlandırıldığı öne sürülen katil Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı belirtildi.



Hasan Cevher

Çulcu'nun ilk görev yeri olan Hakkâri'de tartışma yaşadığı bir polis memuruna kürekle saldırdığı, bir meslektaşı ile de "Selam verme" tartışması yaşadığı iddia edildi. Katil Çulcu'nun; üstleriyle de sürekli tartışma yaşadığı öne sürüldü. Zanlı'nın daha önce de 2 kadın polisi rahatsız ettiği için ikaz aldığı öğrenilmişti.