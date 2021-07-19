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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Başkanı eleştirdi kâbusu yaşadı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkanı eleştirdi kâbusu yaşadı

Edremitli esnaf Rıza Kaya, CHP'li Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı eleştirdi. Başkanın adamları, esnafı zorla alıkoyup özür videosu çekti. Şikayetçi olan Kaya, "Derebeylik kurmuşlar" dedi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bir gazeteciye işkence yaptırdığının şoku sürerken, Balıkesir Edremit'te yeni bir skandal patlak verdi. Esnaf Rıza Kaya Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı 'belediyenin şeffaf yönetilmediğini' gerekçesiyle sosyal medyadan eleştirdi.



4 Haziran'da "Başkanla bir sorununuz olmuş" diyerek Kaya'nın işyerine gelen Ferdi T. ve Feridun T., tehditler savurup Kaya'ya zorla özür videosu çektirdi. Olayın ardından polise ve savcılığa giderek şikâyette bulunan Kaya, "Kendilerince derebeylik kurmuşlar" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "Daha önce gazetecilerin darp edilmesi gibi vahim olaylar yaşanmıştı. Maalesef CHP zihniyeti tam da budur" diye konuştu.
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Başkanı eleştirdi kâbusu yaşadı
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