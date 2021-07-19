Başkanı eleştirdi kâbusu yaşadı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bir gazeteciye işkence yaptırdığının şoku sürerken, Balıkesir Edremit
'te yeni bir skandal patlak verdi. Esnaf Rıza Kaya Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan
'ı 'belediyenin şeffaf yönetilmediğini' gerekçesiyle sosyal medyadan eleştirdi.
4 Haziran'da "Başkanla bir sorununuz olmuş" diyerek Kaya'nın işyerine gelen Ferdi T. ve Feridun T., tehditler savurup Kaya'ya zorla özür videosu çektirdi. Olayın ardından polise ve savcılığa giderek şikâyette bulunan Kaya, "Kendilerince derebeylik kurmuşlar" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin
, "Daha önce gazetecilerin darp edilmesi gibi vahim olaylar yaşanmıştı. Maalesef CHP
zihniyeti tam da budur" diye konuştu.