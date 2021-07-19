CHP'li başkanlar birbirine girdi! Çetin Akın'dan Tunç Soyer'e "Kimseye şov yaptırmam"

"SİYASİ ŞOVLA ÇÖZÜLMEZ"

Bu sorun siyasi şovlarla çözülemez. Bu sorun ancak bizim yaptığımız gibi konunun tüm bileşenlerini toplayarak ortak akılla çözülebilir. Biz de bu sorunun çözümü noktasında gerekli tüm adımları atmış durumdayız. Tunç Soyer tarafından başlatılan proje çok anlamlı bir projedir ancak yanlış başlamıştır. Çözüm noktasında bize katkı sunacak herkese kapımız açık, bizi dinlemek isteyen herkese kapımız açık. Ama bu şekilde bizi dinlemeden, olayın muhataplarının görüşlerini almadan hareket eden herkese de her ortamda tepkimizi göstereceğiz. Biz Turgutlu'da yaşayan insanlar olarak Turgutlu'yu çok seviyoruz ve daha yeşil, daha temiz bir Turgutlu için var gücümüzle çalışıyoruz. Siyasi şovlarla çözülemeyecek bu sorunun en kolay çözümü herkesin kendi çöplüğünü temizlemesidir" şeklinde konuştu.