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Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:34 Son Güncelleme: 19.7.2021 16:35

DEVA Partisi'nde şok: İkinci kez istifa etti

DEVA Partisi'nde şok: İkinci kez istifa etti

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden ikinci kez istifa etti. Babaoğlan, istifa açıklamasında, "Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden görevlerimden istifa ettiğimi paylaşmak isterim" dedi.

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ali Rıza Babaoğlan daha önce de partisinden istifa etmiş ancak istifası kabul edilmemişti.

Ali Rıza Babaoğlan istifa açıklamasında şunları söyledi:

12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı

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DEVA Partisi'nde şok: İkinci kez istifa etti
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