Eski Yargıtay üyesinin FETÖ cezası onandı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde "Askeri Yargıtay
Başkanı" olarak adı geçen ve evinden 'FG' seri numaralı 1 dolar
çıkan eski Askeri Yargıtay üyesi Haluk Zeybel'e verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası onandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce Zeybel hakkında verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Zeybel'e verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
Esas hakkındaki mütalaada, Zeybel'in terör örgütü içinde yer aldığı ve Askeri Yargıtay'da örgütün çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü kaydedilmişti. Ayrıca Zeybel'in Askeri Yargıtay üyelikleri için yapılan seçimlerde örgüt mensuplarının seçilmesi için oy istediği ifade edilmişti.