Turistlerden çalıyordu! Yankesici taksici yakalandı!

İstanbul'da aracına müşteri olarak binen yabancı uyruklu turistlerin yankesicilik yöntemleriyle para ve cep telefonlarını çalan taksici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti; Şişli İlçesi'nde açılan "Açıktan Hırsızlık" ve "Yankesicilik" soruşturmaları üzerine inceleme başlattı. Farklı tarihlerde M.D. ve I.M.P. isimli yabancı uyruklu turistlerden 350 Euro, bin lira nakit para ve cep telefonu çaldığı belirlenen yankesici taksici İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.