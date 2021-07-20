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Giriş Tarihi: 20.7.2021 11:42

Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlunu kaybetti

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Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlunu kaybetti

Bakırköy Belediyesi'nin 2004-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı'nı yapan Ateş Ünal Erzen'in 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen hayatını kaybetti

2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ateş Ünal Erzen'in, 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen'in Pazartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir hastalığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Cem Ünal Erzen'in, sabah saatlerinde kaldığı hastanede ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Ünal Erzen'in cenazesi Salı günü Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Oxford mezunu olan Cem Ünal Erzen, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

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Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlunu kaybetti
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