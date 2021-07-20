Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlunu kaybetti

2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ateş Ünal Erzen'in, 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen'in Pazartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir hastalığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Cem Ünal Erzen'in, sabah saatlerinde kaldığı hastanede ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Ünal Erzen'in cenazesi Salı günü Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Oxford mezunu olan Cem Ünal Erzen, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.