Fazla et tüketimi acil servislerde yoğunluk yaşatıyor

Kurban bayramında hastanelerin acil servislerine başvuran safra kesesi iltihaplarının çoğunluğunun fazla et tüketiminden kaynaklandığının altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, "Özellikle safra kesesi, pankreas ve mide problemi olan hastaların eti, haşlama olarak salata ve sebze ile birlikte tüketmeli. Yoğun et tüketimi özellikle safra kesesi duvarındaki iltihabı tetikleyebilir. Taze kesilen et hemen tüketmemeli, en az 7-8 saat dinlendirip etin yağsız kısmından en fazla 200 gr yenilmelidir" dedi.

Kaliteli protein kaynağı olmasının yanında yağ, çeşitli mineral ve vitamin deposu olan etler, fazla tüketildiğinde insan hayatı için tehdide dönüşebilir. Yoğun et tüketiminin başta sindirim problemi olmak üzere önemli birçok hastalığa da davetiye çıkardığının altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, "Kurban bayramında yoğun et tüketimine bağlı olarak hastanelerin acil servislerine sindirim sistemi şikayetlerine bağlı başvuruların arttığını gözlemliyoruz. Özellikle yüksek kolesterol ve yağ içeren yiyeceklerin uzun açlık sonrası tüketilmesi başta safra kesesi sorunları yaşayan hastalarımız olmak üzere kronik pankreatit ve gastrit sorunları olanların da et tüketimine bayram döneminde daha da dikkat etmeli. İkram edilen etlerin yağsız kısımlarından ve yanında mutlaka salata, sebze veya çorba tüketmeliler. Safra kesesi şikâyeti olan hastaların ızgarada pişirilen etlerin kanserojen maddelerin oluşuma sebep olduğu için eti haşlama olarak tüketmeliler" dedi.

ACİL AMELİYAT GEREKEBİLİR

Bilinen safra kesesi taşları olan ve elektif ameliyat planlanan hastaların ise ameliyat sürecine kadar kolesterol ve yağdan uzak durmalarının oldukça önemli olduğunu belirten Sekmen, "Bu yiyeceklerle başlayacak iltihabi atak acil ameliyat gerektirebileceği akılda tutulmalıdır. Bu yüzden özellikle uzun açlık sonrası yenilecek öğün içerisinde kolesterol ve yağ içeriği az yiyeceklerle başlanması 1-2 saat sonra et ve benzeri ürünlerin tüketilmesi safra kesesinin kontrollü çalışmasına olanak verecek ve olası şiddetli ağrı ve bulantı oluşturabilecek iltihabi ataklarından engellenmesini sağlayacaktır" dedi.