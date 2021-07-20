İYİ Partili Türkkan ile CHP'li İslam atıştı! CHP'li Bozkurt, Türkkan'a destek verince CHP'liler birbirine düştü

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yolgeçen hanı mı burası?" diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise buna tepki göstererek "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız" dedi. Türkkan İslam'ın bu cevabına anında karşılık vererek, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

Bu cevap üzerine İslam sosyal medya hesabından, "Bu cümle çok şeyi benim yapabileceğimden daha iyi anlatıyor. Ailemden ve eğitimimden aldıklarım, en önemlisi inandığım değerler herkesi muhatap almamı gerekli kılıyor. Bir de Hipokrat yemini. Mesleki olarak beşerin her haline aşinayım, bu yüzden söylenenleri muhatap alacağım" diyerek görüşlerini paylaştı.

İSLAM TÜRKKAN'A CEVAP VERDİ: "AKŞENER'İ İYİ DİNLEYİN!"

Türkkan ile İslam'ın sosyal medyadaki bu atışması sonrasında çokça yorum da yapıldı. İslam bunun üzerine hem Türkkan'a hem de yorum yazanlara şunları yazdı:



"Lütfü Bey'e İYİ Partili arkadaşlara Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in Habertürk'teki programını 1:34:01'den itibaren iyi dinlemesini öneririm. İnsan odaklı bakış, göçmenlerin masumiyeti ve göçmenlerin entegrasyonu konularına özellikle dikkat edilmeli. Yorumlara bakınca hayrete düşmemek elde değil. Bosnalı "İslam (oviç)" ailesinin bir ferdiyim. Yani baba tarafından Boşnak. Balkanlı aleyhtarlığı ithamları haliyle çöpe gider. Daha geçen hafta Srebrenica Soykırımı anmalarındaydık. Etnik kökenden konuşmayı sevmiyorum. Ama Türk düşmanlığı gibi seviyesizliklere de bir yanıt gerekiyor. Anne tarafım Yörük. Bu itham da çöpe gider. Dedelerimizi yarıştırmak bizleri bir noktaya götürmez. Ailedeki şehit ve gazileri saymayacağım. Kendi amellerimize bakalım. Balkanlı olmama rağmen Balkanlıları Suriyeliler'den üstün görmeyi "tedavi gerektiren bir durum" olarak değerlendirir; tedavi öneririm. Sorun kavmini sevmekte değil, üstün görmektedir. Bir kavmin yek diğerine üstünlüğü yoktur. İnsanlar eşittir. Hepsi saygıdeğerdir."

İSLAM TÜRKKAN İÇİN: "LÜTFÜ BEY'E AYNA TUTTUM. RAHATSIZ OLDU, AYNAYA BAKANLAR BENİ DEĞİL KENDİLERİNİ GÖRDÜ"

İslam sözlerine şöyle devam etti:



"Bazıları Anadolu ile akrabalığı ölçü olarak alıyor. Hem Suriyelilerin, hem de Balkanlıların Anadolu'da akrabaları vardır. Suriye sınırı aşiretlerin ikiye bölündüğü, onyıllarca akrabaların cenazelerine bile gidilemediği bir bölgemizdir. Gönlümde, 'Kobane Saraybosnadır.' Getirmeyebilirlerdi ama Suriyeli göçmenler Türkiye'ye 60 milyar dolar getirdiler (Kaynak Sayın Meral Akşener). Göçmenlik istenilen bir durum değildir. Yurdunu kaybedene el uzatmak Türk Töresi değil mi? Solcu tutum değil mi? Suriyeliler hakkında doğrular için tabloya bakınız. Lütfü Bey'e soru sormadım, kullandığı hitap tarzını kıyasla kendisine uyguladım. Ayna tuttum. Rahatsız oldu ama gördüğü ben değildim; kendisiydi. Aynaya bakanlar beni değil kendilerini gördü. İnsanların eşitliği benim için tartışılmazdır. Bir şey daha; 'Balkanlar işgalden önce Osmanlı toprağıydı' diyenler haklı. Peki Suriye ne toprağıydı? Suriye de Osmanlı değil miydi? Ben bu argümana yaslanmıyorum. Diyorum ki: 'İnsanlar canlarını zor kurtarmış bize sığınmış' Ne yapmalıyız? Bunu düşünün."

İSLAM: "İYİ Kİ LÜTFÜ GİBİLER YOKMUŞ O ZAMANLAR"

Türkkan ile İslam'ın tartışmasının altına Arzu Çelik isimli bir sosyal medya kullanıcısı "Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra oluşan şartlar neticesinde bizler asıl vatanımıza göç ettik. Esefle kınıyorum sizi!" yorumunu yapınca Cihangir İslam, "İyi ki Lütfü gibiler yokmuş o zamanlar" ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ HÜSNÜ BOZKURT, İYİ PARTİLİ TÜRKAN'A DESTEK VERDİ, CHP'LİLER BİRBİRİNE DÜŞTÜ

25-26. Dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yolgeçen hanı mı burası?" sözlerine destek verdi. CHP'li Hüsnü Bozkurt CHP'li Cihangir İslam'ın Türkkan'a cevaben yazdığı "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız" sözlerine karşı çıkarak sosyal medya hesabından, "Bu hiç olmamış Sayın Cihangir İslam. Benim de anne dedem Priştina'dan, baba dedem Ahıska'dan. Osmanlı yıkılırken bu topraklara imparatorluğun her yerinden milyonlar gelmek zorunda kaldı. Evladı Fatihan idi çoğu. 3852 km ötedeki Afganistan'dan gelen genç erkeklerin ne ilgisi var?" diye sordu.

CHP'li İslam CHP'li Bozkurt'un sözlerine şu şekilde cevap verdi: "Sayın Hasan Bozkurt, ben de Bosna'dan göçmüş bir ailenin ferdiyim. İnsanları böyle mi sıfatlandıracağız. Sorun Osmanlı Bakiyesiyse Suriye Osmanlı Bakiyesi değil mi? Afganistan Kurtuluş Savaşı'nda dayanıştığımız ilk ülke değil mi? Ben bu argümanlarla değil, insan üzerinden bakıyorum"

SOSYAL MEDYADAKİ ATIŞMA GÜNDEM OLDU

İYİ Partili Türkkan, CHP'li Cihangir İslam ve CHP'li Hüsnü Bozkurt'un sosyal medyadaki atışmaları Twitter'da gündem oldu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorumlar yaptı.

SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN CİHANGİR İSLAM CHP'YE GEÇMİŞTİ

Cihangir İslam, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerinde CHP listesinden seçilmiş, sonra Saadet Partisi'ne geçmişti. İslam, 4 Mart 2020 tarihinde Saadet Partisi'nden istifa etmişti. Saadet Partisi'nden istifa eden İslam, 9 Mart 2021 tarihinde CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rozetini takmıştı.