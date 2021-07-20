Öleceğimi sandım devlet imdadıma yetişti

Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde çobanlık yapan ve kronik karaciğer rahatsızlığı olan 42 yaşındaki Sami Aydemir, önceki gün dağda koyunlarını otlattığı sırada birden rahatsızlandı. Yere yığılan Aydemir, hemen telefonuyla ailesine ve 112'ye haber verdi.
İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, Aydemir için bölgeye ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı
tarafından bölgeye gönderilen ambulans helikopter ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Aydemir tedavisinin ardından dün taburcu oldu.
SABAH'a konuşan Aydemir, daha önce de aynı durumu yaşadığını ancak bu defa ölümden kurtulamayacağını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi: "Hepatit B'ye bağlı kronik karaciğer rahatsızlığım var. Sürekli rahatsızlanıyorum önce titreme oluyor, midem bulanıyor ve çok şiddetli bir şekilde başım dönüyor. O gün de fenalaşınca kendimi yere attım. Ölü gibi yerde yatıyordum. Ambulansı çağırdım, sağ olsun doktorlar hemen geldi. Serum taktılar, müdahale ettiler ama ben düzelmeyince ambulans helikopteri çağırdılar. Hastanede serum takıldı, zehirlenmiş olabileceğimi söylediler. Şu an evdeyim dinleniyorum. Valisiyle, jandarmasıyla, sağlık müdürlüğüyle tüm devlet seferber oldu. Hemen gelip beni aldılar. O helikopter beni götürmeseydi halim kötü olurdu. Çok güzel hizmet, Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Devletimize duacıyız."