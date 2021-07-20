Unutulan pankart CHP’yi komik duruma düşürdü

Erzurum'da Palandöken İlçe Başkanlığı binasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" pankartı asan CHP
, milli bayramın ardından bu sefer de dini bayramda pankart krizi yaşadı. CHP'nin Küçükçekmece
İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz ramazan ayı için hazırladığı pankartı kaldırmayı unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kurban Bayramı
arifesinde AK Parti'nin Kurban Bayramı konulu pankartının yanında yer alan CHP'nin "Ramazan Bayramı
kutlu olsun" pankartını gören vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı önce şaşkınlıkla izledi, ardından da CHP'lilerin iş bilmezliğini alaya alarak "Seneye hazırlık yapmışlar. Bir pankartla iki üç bayramı aradan çıkaracaklar" dedi.
CHP'nin skandal pankartının yanında yer alan ve AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan'ın hazırlattığı pankartta ise "Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadesi yer aldı.