Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz
'ün Akıncı Üssü
'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Ankara
4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerekçeli kararı tamamlanan "Akıncı Üssü darbe girişimi" davasının delilleri arasında, Adil Öksüz'ün görüntülerine de yer verildi. Gerekçeli kararın içinde yer alan görüntü döküm belgesine göre Öksüz, 15 Temmuz
gecesi Ankara'da terör estiren pilotların talimat aldığı 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hain darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saat 11.02'de örgütün sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu'nun önünde görüldü. Kısa bir süre burada kalan ikili, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı.
Görüntü döküm belgesinde, Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki son görüntüleriyle ilgili olarak, "Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz'ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç'un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu'ndan uğurladıkları, onların peşinde bir anda Öğretmen Gazinosu'nun boşaldığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu görüntüler, 15 Temmuz gecesi Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanlamış oldu. Darbe girişiminin ardından yakalanan Öksüz, sorgusunda Kahramankazan
'a "arsa bakmaya" gittiğini iddia etmişti. Sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan Öksüz, kayıplara karışmıştı.