AK Partili kadın milletvekillerinden Yasin Börü'nün annesine ziyaret

Diyarbakır'da Kobani eylemleri sırasında kentleri yakıp yıkan terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün annesini AK Partili kadın milletvekilleri bayramda yalnız bırakmadı. Milletvekilleri, Börü'nün annesini ziyaret ederek, acısını paylaştı.

HDP'nin çağrısı ile terör örgütü PKK, Kobani'deki çatışmalar bahane ederek 6 Ekim 2014'te Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde şehirleri yakıp yıktı. 7 Ekim 2014'de Diyarbakır'da arkadaşlarıyla birlikte kurban eti dağıtan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş ile birlikte katledildi.

Bayramın ikinci günü et dağıtırken teröristler tarafından katledilen Yasin Börü'nün acısını yüreğinde halen yaşayan anne Hatice Börü'ye AK Partili kadın milletvekillerinden bayram ziyareti yapıldı. Anne Hatice Börü, oğlunu şehit eden teröristlerden dolayı bayramı bayram gibi yaşayamadığını belirtirken, AK Partili Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, ziyaret sırasında sohbet ettikleri annenin acısını paylaştı.