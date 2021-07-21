Külliye sırtını Beşparmak Dağları’na dayayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Lefkoşa'daki Büyük Han'da KKTC'li gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, şunları kaydetti:
(Kıbrıs'ta) Zafere giden o yolda Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, öbür tarafta Başbakan merhum Ecevit, Başbakan Yardımcısı Erbakan ve bunlarla birlikte milletimizin verdiği mücadele unutulur gibi değildi. Bu mücadele neticesinde hamdolsun, bu zalim diyeceğim artık, Yunanların elinden kurtarılmış oldu.
O günden aklımda kalan en önemli başlık nedir diye sorarsanız onu da söyleyeyim. Beşparmak Dağları
'dır. Şimdi de inşallah yapacağımız külliyeyi de Beşparmak Dağları'na sırtımızı dayayarak, böyle bir yerde yapmayı planladık Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber.
Biz yoğun bir şekilde altyapı, üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Kuzey Kıbrıs
'ımızı imrenilir hale inşallah getireceğiz ve yatırım çeken bir ülke konumuna getireceğiz.
Bunun için de tabii Kapalı Maraş'a, Açık Maraş'a bütün bunlara ihtiyacımız var. Bunları bütünleştireceğiz ve bir an önce buralar Kuzey Kıbrıs'ın adeta hareket alanı haline gelmiş olacak. Programa katılan gençler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın sembolü "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısını Erdoğan için seslendirdi.