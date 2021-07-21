Mandacı zihniyet dile geldi

Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, önceki gün katıldığı bir yerel televizyonda, CHP
'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin belirleyeceği bir aday olacak" ifadelerini kullandı. Skandal sözlere siyaset dünyası, vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. Savaş'ın itiraf niteliğindeki sözlerine tepki gösteren AK Partili siyasiler, CHP'li Savaş'ın sözlerine Atatürk'ün "Manda ve himaye kabul edilemez" sözleriyle yanıt verdi. Savaş'a gelen tepkiler şöyle:
MÜSTEMKELE VALİSİ ARIYORLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz:
CHP, Cumhurbaşkanı adayı değil, "Müstemleke Valisi" arıyor...
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili "Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Çetin müzakereler yaparım" diyordu utanmadan. Cumhurbaşkanı adayını bile yabancılar belirliyor.
AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu:
Sayın Savaş, bu açıklamanız Millet İttifakı
'nın adayının küresel oligarklar tarafından belirleneceğinin itirafı mıdır? Eğer bu bir itirafsa; aday, milletin değil, uluslararası karar vericilerin mi emrinde olacaktır? O halde cumhuriyetin kurucu ilkelerini diline pelesenk edenler manda ve himayeyi kabul etmiş olmuyorlar mıdır?
Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek:
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, resmen muhalefetin yeni Cumhurbaşkanı adayının uluslararası karar vericilerin belirleyeceği bir aday olacağını açıklamış. Yeni müstemleke valisi Cumhurbaşkanı adayınız hayırlı olsun...
BIDEN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir" şeklindeki sözleri, ABD Başkanı Joe Biden
'ın geçmişte yaptığı sözlerini de hatırlattı. Biden başkan olmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhalefetle birlikte hareket ederek seçtirmemeye çalışacaklarını söylemişti.