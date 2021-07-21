Sarıgül'den Zülfü Livaneli'ye sert sözler: İftiraların hesabını vereceksiniz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamalarıyla gündeme gelen CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli'ye sert sözlerle tepki verdi. Başkan Sarıgül, Livaneli'yi özür dilemeye davet etti.

AÇTI AĞZINI YUMMU GÖZÜNÜ

Sivas'ta parti yöneticileriyle buluşan ve basın toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli'nin eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e yönelik ithamlarına tepki gösteren Sarıgül, "Irkçılık yaptınız, mezhepçilik yaptınız, kışkırtıcılık yaptınız. Benim Genel Başkanıma, ülkemizin Başkabakanı Sayın Ecevit'e pek çok çirkin söz söylediniz. Merak ediyorum, acaba bu sözler sizin görüş ve fikirleriniz mi yoksa bir başkasına mı ait? Bülent Ecevit; Yaşamı boyunca şerefli, ahlaklı ve itibarlı bir siyaset yürütmüş, bu vatanın bayrağına ve toprağına sahip çıkmış, milletin değerlerini asla çiğnetmemiş, sözünü kimseden esirgememiş, milli bir duruş sergilemiş ve daima ulusal birliğimizi ve çıkarlarımızı korumuş bir devlet adamıdır." dedi.

EMPERYALİST GÜÇLERE BAŞKALDIRDI

Sarıgül, şunları kaydetti: "Eğer siz delikanlıysanız, Bülent Ecevit hayattayken bunları söylerdiniz. Eğer siz delikanlıysanız, kendisi Başbakan iken bunları söylerdiniz. Sayın Ecevit'in düşünceleri yalnız değildir, sahipsiz hiç değildir! Sayın Ecevit, işçi haklarını daima ön planda tutmuş, kültür ve sanata en büyük desteği vermiştir. Sayın Ecevit, Amerika Birleşik Devletlerine ve tüm emperyalist güçlere gerektiğinde başkaldırmıştır. Siz kim oluyorsunuz da Sayın Ecevit'e laf söyleme hakkını kendinizde buluyorsunuz?"

'HADDİNİZİ BİLİN VE SAYIN ECEVİT'TEN ÖZÜR DİLEYİN!'

Livaneli'nin Ecevit'ten özür dilemesi gerektiğini vurgulayan "Siz koltuğunuzun ve çıkarlarınızın peşinde koşarken, Sayın Ecevit ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunuyordu. Dilin kemiği, sizin söylediklerinizin de bizim için kıymeti hiç yoktur! Haddinizi bilin ve Sayın Ecevit'ten özür dileyin! Türkiye Değişim Partisi olarak, ırkçılık ve mezhepçilik yapan kim olursa olsun daima karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

LİVANELİ NE DEMİŞTİ?

Zülfü Livaneli, bir röportajında, FETÖ'nün Bülent Ecevit'in eliyle devlete yerleştiğini öne sürmüştü. Livaneli'nin açıklamaları şu şekilde: "Ecevit de, Baykal da partilerinin başına solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. Cemaati devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit'tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir."