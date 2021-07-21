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Giriş Tarihi: 21.7.2021 20:50 Son Güncelleme: 21.7.2021 20:55

Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER KONUŞULDU

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran'da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
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