İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, bayram programı kapsamında Şırnak
ve Diyarbakır
'daydı. Geceyi Cudi Dağı
'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde geçiren Bakan Soylu, burada görevli Meteler ve Oğuzlar timleriyle bayram namazı kıldı. Buradaki askerlerle bayramlaşan Soylu daha sonra Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katılan Soylu buradaki hitabında "Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın" diye konuştu. Bakan Soylu Diyarbakır'da Lice
'deki Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı. Soylu, telefonla görüştüğü bir asker annesine "Tüm askerler göz nurumuz" dedi.