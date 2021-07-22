Altınoluk'ta kısa süreli fırtına paniğe neden oldu

Denize giren tatilciler panik yaşarken, 3 kişi ise uçusan malzemelerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Fırtına sonrası hayat normale döndü.