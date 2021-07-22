Babacığım sevgin hep kalbimde

15 Temmuz
'da Ankara
Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'ne atılan bombayla şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşi Özgül Acar ve 8 yaşındaki kızı Elif Naz, Kurban Bayramı'nda Artvin
'deki şehitliğe gitti.
Elif Naz'ın şehitlikteki anı defterine yazdıkları okuyanları ağlattı.
Elif, şehit babasına hitaben kaleme aldığı satırlarda, "Babacığım seni çok özledim. Kabrinde dua ediyoruz. Sevgin hep kalbimizde. Bayramın kutlu olsun babacığım" yazdığı görüldü.
Elif Naz babası için dua ettikten sonra şehitlikte annesi ve akrabalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
'ÖZEL HAREKAT DAİRESİNE DE GİTTİK'
Özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyen Elif Naz, babasının bahçesi olarak nitelendirdiği kabrinde annesi ve akrabalarıyla bu bayram dua etti.
Şehit Dursun Acar'ın emekli öğretmen eşi Özgül Acar, "Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl eşimin Artvin'deki kabrini ziyaret edememiştik. Geçen sene kızımla ben İzmir
'den dualarımızı göndermiştik. Elif Naz babasını, dedesini ve babaannesini çok özlemişti. Bu sene kabri ziyarete gelebildik ve özlemimizi giderdik. 5 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Kızımı şehitlik ziyaretinin ardından Ankara'daki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na da götürdüm. Elif Naz yaşı ilerledikçe bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Çok soru soru soruyor. Anlayacağı şekilde anlatıyorum. Elif babasına özlemini kaleme aldığı satırlarda dile getirdi. Eşimin mezarına gidebilmenin verdiği huzuru taşıyoruz. Kızımın eşim gibi ülkesi için canını feda edebilecek kadar vatansever olsun istiyorum" diye konuştu.