Son dakika: DEAŞ'ın yeni yapılanmasını kurmaya çalışıyordu... Yakalandı

Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde ve yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü DEAŞ'ın yeniden yapılanma girişimi engellendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün 2020 yılının sonunda yaptığı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden biri olan Amer O.'nun DEAŞ'ın Van yapılanmasının sorumlusu olduğu öğrenildi.

DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ YAKALANMIŞTI

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanması ve DEAŞ'lı teröristlerin saldırı yapmak üzereyken yakalanmasının ardından örgütün Türkiye'de yeniden yapılanmak için harekete geçtiği de ortaya çıktı.

KAFA TAKIMI VAN DIŞINDAN

Örgütün Van yapılanması sorumlusu olarak görevlendirilen Amer O., ve yapılanmada görevli 31 şüpheli hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Amer O.'nun DEAŞ'ın yeni yapılanmasını açmak istediği "Ashab-ı Tevhid" isimli bir kitap evinde kurmaya çalıştığı yer aldı. Amer O.'nun dikkat çekmemek için yeni yapılanmayı kuracağı ekibi Kayseri, Konya, Diyarbakır, İstanbul ve Bingöl'den Van'a getirdiği iddianamede belirtildi. Van dışından gelenleri tuttuğu iki eve yerleştiren ve kendisini Seyda olarak tanıtan Amer O.'nun evlerde kalanlara örgütsel eğitimler verdiği de iddianamede yer aldı.