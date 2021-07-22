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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Erdoğan Ruhani ile görüştü

ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı. Erdoğan görüşmede, Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki işbirliğini ve yakın diyaloğu İran'da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile de telefonda görüştü. Görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.
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Erdoğan Ruhani ile görüştü
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