HSK’dan yargıyı güçlendiren adım

Hakimler
ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesi tarafından 173 yeni mahkemenin faaliyete geçirilmesine ve 52 mahkemenin de yüzde 50 bölünerek güçlendirilmesine karar verildi. HSK'nın Yetki Kararnamesi, HSK Birinci Dairesi tarafından ilan edilmiş ve kararname ile görev yerleri değişen hakimlerin adliyelerdeki yetkileri belirlenmişti. İstanbul
, Ankara
ve İzmir
başta olmak üzere kritik görevlere yeni isimler atanmıştı. HSK Birinci Dairesi tarafından ilan edilen kararnameye göre, 173 yeni mahkeme kuruldu. 52 mahkeme de yüzde 50 bölünerek güçlendirildi.