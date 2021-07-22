Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri HSK’dan yargıyı güçlendiren adım
Giriş Tarihi: 22.7.2021

HSK’dan yargıyı güçlendiren adım

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK’dan yargıyı güçlendiren adım
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından 173 yeni mahkemenin faaliyete geçirilmesine ve 52 mahkemenin de yüzde 50 bölünerek güçlendirilmesine karar verildi. HSK'nın Yetki Kararnamesi, HSK Birinci Dairesi tarafından ilan edilmiş ve kararname ile görev yerleri değişen hakimlerin adliyelerdeki yetkileri belirlenmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kritik görevlere yeni isimler atanmıştı. HSK Birinci Dairesi tarafından ilan edilen kararnameye göre, 173 yeni mahkeme kuruldu. 52 mahkeme de yüzde 50 bölünerek güçlendirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
HSK’dan yargıyı güçlendiren adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA