‘Türkiye’nin Maldivlerinde’ nargile skandalı! Harekete geçildi

Kurban Bayramı tatilinde Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü, tatilcilerin akınına uğradı. Halk plajına gelen turistler gölün eşsiz güzelliğinin keyfini yaşadı. Salda Gölü'nün, dumansız hava sahası ilan edilmesine rağmen yasağa aldırış etmeyen bazı tatilciler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

Salda Gölü, girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler gölde yüzerek serinledi.

Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı sahile bir ziyaretçi nargilesiyle geldi.

Bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.

Skandal nargile ve çamur banyosu görüntüleri ardından harekete geçen ekiplerin, kimlik tespiti ardından yasal işlem başlatacağı öğrenildi.