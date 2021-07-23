‘Milli iradenin sesi SABAH susarsa Türkiye susar’

15 Temmuz
hain darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde SABAH
'ın özel ekleri okuyucuyla buluştu. Tamamı özel haber çalışmalarının yer aldığı eklerde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, gaziler ve o gecenin kahramanları yazıya döküldü.
SABAH'ın bu yıl Adana
'da 3'üncüsünü gerçekleştirdiği şehit aileleri buluşmasına katılanlardan biri de Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit
'in babası Yahya Kemal ve annesi Huriye Yiğit'ti. Adana'daki buluşmanın haberleştirlidiği ekin, forex baskıları baba Yiğit'e hediye edildi. Sayfanın baskısını kızının anı evine asarak SABAH'a teşekkür eden Yiğit şunları söyledi:
SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor, unutturmuyor. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz, acılarımızı, özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, tarihe bir not düşüyor. Kızımın anı evine gelen gençlerin 15 Temmuz'u daha iyi anlaması için bu sayfayı asmak istedim. Şehit aileleri ve gazilerin gözü kulağı olan SABAH'a teşekkür ediyorum.
FETÖ'nün medya yapılanması, yalan haberler
le algı yapıyorlardı. Ancak karşılarında milli iradenin sesi SABAH ve aHaber vardı. SABAH, her zaman vatandan, milletten, bayraktan ve ezandan yana tavır aldı. Güçlü kalemleri korkusuzca cumhurunun yanında oldu. SABAH'ın yaptığı haberlerle foyaları bir bir ortaya çıkan FETÖ'cüler, 15 Temmuz'da ilk olarak Turkuvaz Medya Grubu
'nu hedef aldı. Eğer milli medyayı susturabilselerdi darbeyi yapmak onlar için daha kolay olacaktı. Eğer o gece SABAH ve aHaber susturulsaydı Türkiye susardı. Ama bu millet o gece, gazetesine ve televizyonuna da sahip çıktı ve hainlerin planını bozdu.