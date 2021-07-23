Mimarlar’dan Bakırköy Belediyesi’ne dava

Bakırköy Belediyesi'ne Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından geçen satışa çıkardığı 33 dönümlük yeşil alanla alakalı dava açtı. TMMOB, İstanbul İdari Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, Bakırköy Belediye Meclisi'nin 7 Haziran'daki meclis toplantısında, CHP Grup Başkanı ve 8 meclis üyesinin reddettiği, 13 CHP'li meclis üyesinin evet oyuyla aldığı kararın hem belediye hem de imar mevzuatına aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu satış kararının kamu yararına uygun olmadığını belirtti.



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Basınköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 33 dönüm arazinin 1 Aralık 2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bakırköy Florya Zümrütyuva Kısmı Nazım İmar Planında 'Yerleşime Uygun Olmayan Alan' ve "Yeşil Alan" fonksiyonunda kaldığını ifade edildi. Mimarlar Odası, konum itibariyle bir tarafında Marmara Denizi diğer tarafında Küçükçekmece Gölü'ne bakan, çevre yolu kenarındaki taşınmazın ayrıca Kanal İstanbul'un giriş noktası olduğuna dikkat çekti.



"ALINAN KARAR BELEDİYE MEVZUATINA AYKIRI"



İmar Planlarında yeşil alan fonksiyonunda olan taşınmazın açık ihale usulü ile satışının yapılmasına ilişkin meclisten alınan kararın belediye mevzuatına aykırı olduğu belirtilen dilekçede, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre meclisin kendisine ait yetkiyi başkasına devir etmesiyle ilgili bir düzenlemenin olmadığı, verilen yetkinin sınır ve kapsamının belirtilmediği gibi taşınmazın satışı için hangi organa yetki verildiğinin dahi belirsiz olduğu ifade edildi.



33 dönüm alanın, niteliği, yüzölçümü ve rayiç bedelinin öncelikle meclis tarafından belirlenmesi, Belediye Encümeni'nde alınan karar doğrultusunda tasarrufta bulunabileceği belirtilen dava dilekçesinde, CHP'li 13 meclis üyesinin onayı ile alınan kararda, ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümü, raice uygun tahmini bedeli gibi detayların olmadığı, sonuç itibari ile hukuken de mümkün olmayan bir satış yetkisinin verildiği belirtildi.



"ALINAN KARAR HUKUKA UYGUN DEĞİL"



Söz konusu satışın 'açık teklif usulüyle' ihale edilebilmesi için de meclis kararında satışı ile ilgili yetki verilen taşınmazın rayice uygun tahmini bedelinin tespit edilerek, 2021 yılı Genel Bütçe Kanununda belirlenen sınırı geçip geçmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Mimarlar Odası, tahmini bedeline ilişkin herhangi bir tespite yer verilmediği için alınan kararın hukuka uygun alınmadığını vurguladı.



"TOPLANTI KARAR SAYISININ İNCELENMESİ GEREKİR"



Dava dilekçesinde, 33 dönüm alanın satış kararın alındığı meclis toplantısında, 'toplantı ve karar yeter sayılarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda' tartışmaların yaşandığını da hatırlatan TMMOB, kararın belediye meclisinde görüşülmesi esnasında bir kısım AK Parti grubunun toplantıyı terk ettiğini hatırlatarak toplantı ve karar yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığının da incelenmesi gerektiğini ifade etti.