Son dakika: Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı! Acılı ailesi cenazede güçlükle ayakta kaldı!

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ederken, Eker'in cansız bedenine kurumuş bir dere yatağının kenarında ulaşıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Mehmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.





Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.

Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı. Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.





ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÖLÜ BULUNDU



Bayramın üçüncü gününde de 100'ün üzerinde personelden oluşan arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürdü. Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti. Ekipler 3 günün toplamında helikopterle yapılan taramalar dahil yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde arama faaliyetlerine devam ederken, akşam saatlerinde kurumuş bir dere yatağının kenarında Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.





KOKUDAN BULDULAR



Eker'in kaybolduğu bayramın birinci günü mahallede bulunan camiden kayıp anonsu yapıldığı ve mahalleden gönüllülerinde aramalara dahil olduğu öğrenildi. Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

CENAZESİ KARŞIYAKA'DAN KALDIRILDI



Eker'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığında bulunan morga götürüldü. Eker'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığında bulunan Mehmet Efendi Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Eker'in cenaze namazı sırasında dedesi, annesi ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Eker, gözyaşları içerisinde toprağa verildi