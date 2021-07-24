Ömer Çelik, Millet Bahçesi olacak statta inceleme yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla profesyonel spor müsabakalarına veda eden ve Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceği açıklanan 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda inceleme yaptı. Yıllardır Adana'da arzu edilen, özlenen yeni stadın yapılmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesine karar verildiğini anımsatan Çelik, "Yıllarca Adana sporunun, futbolunun, Adana Demirspor'un, Adanaspor'un kalbinin attığı, o heyecanlarının olduğu bu yer, bundan sonra vatandaşımızın faydalanacağı bir Millet Bahçesine dönecek" dedi.

"BİR SÜRÜ HATIRA VAR"

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda maç izlemenin ayrı keyif olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Burada, bir sürü hatıralar var, bir sürü insan geldi geçti, acılar, sevinçler, Adanaspor'un, Adana Demirspor'un hatıraları var. Şimdi artık bütün o heyecan, spor coşkusu yeni stada taşındı. Yakında buranın Millet Bahçesi olarak inşasına başlanacak. Adana'mız için vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Bütün bu binalarla çevrili bölgede bu Millet Bahçesi'nin olması da son derece kıymetli olacak" diye konuştu.