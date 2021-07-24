Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün: ‘FETÖ’nün eğitim istismarını engelledik’

Dünyanın 45 ülkesinde bilimsel olarak B2 düzeyinde örgün ve yaygın Türkçe öğretimi yapan Türkiye Maarif Vakfı'nın, 15 Temmuz'un 5. yılında devraldığı okul sayısı 19 ülkede 220'ye yükseldi.

Bosna'dan Kırgızistan'a kadar 26 ülkede 129 yeni eğitim kurumu açan Türkiye Maarif Vakfı, 45 ülkede 349 okul, bir üniversite ve 13 eğitim merkezi olmak üzere toplamda 363 eğitim kurumunda 42 bin öğrencisi ile uluslararası bir eğitim kurumu oldu. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:





ÖNCÜ EĞİTİM KURUMU: Türkiye Maarif Vakfı 19 ülkede 220 okulu FETÖ'den devralarak Türkiye'ye yakışır bir şekilde işletirken kendisi de Türk diasporasının ihtiyaçları ve öncelikli coğrafyalardaki 26 ülkede 129 yeni eğitim kurumunu açarak dünyada nitelikli ve kaliteli bir eğitim için öncülük ediyor. Dünyada eğitim faaliyetiyle FETÖ'nün eğitim istismarını engelledi.

Maarif okulları, ülkeler ve uluslarararası sınavlarda birinciler çıkarıyor.



4'TE 3'Ü ELİNDEN ÇIKTI: FETÖ, insan unsuru bakımından Türkiye ile ilişkilendirildiği için yeryüzünde kabul görüyordu.

Türkiye ile kavgalı olan bir grubun artık desteklenmesi, ayakta kalması mümkün değil. Artık FETÖ okullarına insanlar çocuklarını göndermiyor ve şüphe ile bakıyor.

Türkiye'yi karşısına alanlara dünya itibar etmiyor.

ABD ve Batı Avrupa hariç Asya ve Afrika gibi ülkelerdeki 300 civarı örgüt bağlantılı okulun 4/3'ü devir, kapatılma, millileştirme veya başka uluslararası eğitim kurumlarına satış yoluyla FETÖ'nün elinden alındı.