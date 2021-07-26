26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanıyor! 26 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Temmuz koronavirüs tablosu merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakadan bu yana paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri "26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla öğrenilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak resmi site üzerinden duyurulacak olan 26 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından 26 Temmuz koronavirüs son durum verileri açıklandığında burada olacak;
VAKA SAYISI: 14 bin 230
VEFAT SAYISI: 55
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211
VAKA SAYISI: 12 bin 381
VEFAT SAYISI: 58
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383
VAKA SAYISI: 11 bin 094
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215
VAKA SAYISI: 9 bin 586
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093
VAKA SAYISI: 8 bin 151
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 946