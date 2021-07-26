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Haberler Gündem Haberleri 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanıyor! 26 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 26.7.2021 18:39 Son Güncelleme: 26.7.2021 18:39

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanıyor! 26 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanıyor! 26 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve 1 yıldan fazla süredir ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslara düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden salgın başından bu yana paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugünkü koronavirüs testi yaptıranlardan 14 bin 230 kişi pozitif sonuç çıkması üzerine tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise öğrenilmek istenerek 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor. 26 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı bilgileri.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Temmuz koronavirüs tablosu merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk vakadan bu yana paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri "26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla öğrenilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 26 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak resmi site üzerinden duyurulacak olan 26 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından 26 Temmuz koronavirüs son durum verileri açıklandığında burada olacak;

25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 230

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211

24 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 12 bin 381

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383

23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 094

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215

22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 9 bin 586

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

21 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 151

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 946

20 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 780

VEFAT SAYISI: 46

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 561

19 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 667

VEFAT SAYISI: 50

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 152

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26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanıyor! 26 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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