İYİ Parti’den FETÖ’ye açık destek

İYİ Parti Tokat
İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi
'ye sahip çıktı. Sarıtaşlı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu ve "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir
olduğunu da biliyorsunuz di mi?" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz
darbecilerine destek oldu. İYİ Partili Sarıtaşlı, Şehit Ömer Halisdemir'i suçladığı tweeti tepkiler sonrası sildi, sonra da hesabını kapattı. Gazeteciler ve siyasiler; İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'ya tepki gösterdi. Gazeteci Nur Özkan Erbay, "Bakalım arkasından daha neler gelecek? Artık FETÖ gerçeğini ve tehlikesini anlamakta ve algılamakta direnenlere siyaset yolu kapatılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı... Başka çare yok..." dedi. Gazeteci Nedim Şener de "Bunu da mı yaptılar. FETÖ'cü darbeci Terzi'ye kahraman, Ömer Halisdemir'e darbeci demiş İP'li..." ifadesini kullandı. Ahmet Palabıyık ise "Bu memlekette Ömer Halisdemir'e laf eden olsa olsa şeref yoksunudur" paylaşımında bulundu. Bu arada İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı açıklama yaparak, Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.