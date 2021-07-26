Malatya'nın Arslantepe Höyüğü artık bir dünya mirası!

Malatya'nın Battalgazi İlçesi'ndeki Arslantepe Höyüğü için çevrim içi yapılan 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası oldu. Böylece Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19. varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiş oldu.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kararla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Hayırlı olsun."





Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabından ise kararla ilgili şunlar belirtildi: "Arslantepe Höyüğü artık bir dünya mirası! Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi"

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Arslantepe Höyüğü'nün M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösterdiği belirtildi.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi kararında nelerin etkili olduğunu da açıkladı. Açıklamada, "Kültürel gelenekler ve toplumsal değerlerin değişimi, hiyerarşi, sosyal farklılıklar ve ekonomik ayrıcalıklara dayanan yeni sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık etmesi gibi üstün evrensel değerleri etkili oldu. Yeni siyasi ilişkiler, anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında iktidara özgü yeni gelişmelere kaynaklık etmesi; Mezopotamya ve çevresinde, döneminin en kapsamlı kazılmış kamu kompleksini ve böyle bir gelişime dair en iyi şekilde korunmuş örneğini barındırması; Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık etmesi ve bölge ekonomisini kontrol eden, merkezi bir otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği Arslantepe Höyüğü'nün dünya mirası olması kararında komite tarafından dikkate alındı" denildi.

ALTUN: "NE GÜZEL HABER"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından "Güzel Malatyamızın Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındı! Ne güzel haber! Hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerini kullandı